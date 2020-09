Cagliari, Carta conferma: “Stiamo parlando con l’Inter per Godin, trattativa non semplice”

Per il Cagliari è giorno di presentazione del nuovo centrocampista Razvan Marin, ma a margine della conferenza ha preso la parola anche il nuovo ds dei sardi Pierluigi Carta. Il dirigente ha parlato anche della notizia relativa al potenziale acquisto di Diego Godin, quello che sarebbe un vero colpaccio per la società del presidente Giulini.

“STIAMO TRATTANDO GODIN”

“Stiamo discutendo con l’Inter per Godin, anche se la trattativa è alle battute iniziali. Alzerebbe in maniera importante il livello del nostro club. Il giocatore ha già manifestato interesse per noi, ma l’affare non è facile. Joao Pedro? Non si registrano offerte per lui, nel caso se non dovessero arrivare non sarebbe una brutta notizia per noi. Stiamo valutando alcune situazioni per un terzino sinistro, servirà un giocatore adatto al progetto. Abbiamo trattato Czyborra ma non ci siamo trovati”. Queste sono le dichiarazioni del ds del Cagliari Pierluigi Carta. (Parole riportate da Calcionews24).

