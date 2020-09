Cagliari, Carta: “Trattativa per Godin a buon punto. Nainggolan…”

Il ds del Cagliari, Carta, ha parlato in conferenza stampa dei possibili obiettivi di mercato del club di Giulini, citando in particolare i due nomi caldi discussi con l’Inter: Godin e Nainggolan, con l’uruguaiano che sembra più vicino alla Sardegna rispetto al Ninja.

LE PAROLE DI CARTA

“Godin? Stiamo discutendo e la trattativa è in una fase molto centrale, stiamo cercando di fare tutto quanto è in nostro potere per portarlo a Cagliari. Se riusciremo saremo felicissim perché è un gruppo che stiamo cercando di costruire e migliorare anche dando un’ occhiata alla carta d’identità. È un profilo importante di un calciatore di livello mondiale e quindi è una trattativa molto articolata e complessa. Anche per Radja il pallone è nelle mani dell’Inter si vedrà magari nei giorni finali del calciomercato se potrà esserci uno spiraglio, ma non facciamo il passo più lungo della gamba. Se ci sarà la possibilità a fine mercato valuteremo ogni possibile mossa”. Così ha parlato in conferenza stampa il direttore sportivo del Cagliari Carta.

