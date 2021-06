Cagliari, colpo ad effetto: preso Strootman in prestito

Il Cagliari sigla una grande acquisto: preso Kevin Strootman dal Marsiglia

Colpo a sorpresa del Cagliari: stando a quanto riporta Sky Sport, il club sardo ha preso in prestito dal Marsiglia Kevin Strootman, ex Roma che negli ultimi sei mesi ha giocato al Genoa. Un acquisto di grande peso per il club di Giulini, che nel reparto di centrocampo vorrebbe confermare Nainggolan prelevandolo dall’Inter, mentre deve resistere ai possibili assalti per Nandez.