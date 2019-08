Cagliari, Defrel più vicino: sarebbe l’ennesimo colpo rossoblù dell’estate

Pronto un altro colpo in casa Cagliari, questa volta dalla Roma: stando a quanto riportato da Tuttosport, può concretizzarsi nei prossimi giorni il trasferimento di Gregoire Defrel in rossoblù. Da limare gli ultimi dettagli che riguardano le modalità di pagamento: 48 o 72 mesi? Le sensazioni sono positive e l’affare può andare in porto in breve tempo. Arriverebbe con la formula del prestito oneroso di 3 milioni di euro per le casse giallorosse. Sarebbe l’ennesimo innesto di spessore per l’undici dell’allenatore Rolando Maran, che punta ad una stagione di alto livello. Naturalmente gli acquisti più importanti corrispondono ai nomi di Radja Nainggolan e Marko Rog, arrivati rispettivamente da Inter e Napoli. Ma non dimentichiamoci l’uruguaiano Nandez, proveniente dal Boca Juniors.