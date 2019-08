Cagliari, è fatta per il ritorno di Luca Pellegrini: il giocatore è già in città

La Juventus comincia a sfoltire la rosa, dopo che Maurizio Sarri si era un po’ innervosito per come stava procedendo il mercato dei bianconeri. È fatta per il ritorno in prestito di Luca Pellegrini, terzino classe 1999, al Cagliari (era già in forza ai sardi nella seconda parte della scorsa stagione). Un indizio fondamentale è arrivato direttamente dai social: lo stesso difensore, infatti, ha condiviso una storia su Instagram in cui tagga come luogo il capoluogo sardo. Bisogna solo sistemare gli ultimi dettagli burocratici, poi arriveranno firme e ufficialità. Altro giocatore di spessore a disposizione di Maran, che del mercato operato dalla società non può che essere entusiasta; così arriverà il via libera per il passaggio di Pajac al Genoa di Andreazzoli.