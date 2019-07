Cagliari, è fatta per l’arrivo di Nahitan Nández: accordo con il Boca Juniors

Da quella che sembrava una semplice suggestione di mercato a un affare praticamente chiuso: Nahitan Nández sarebbe ad un passo dal Cagliari. A riportarlo è il quotidiano argentino Olé, che parla di un accordo trovato fra il presidente del club rossoblù Tommaso Giulini e il Boca Juniors sulla base di 20 milioni di dollari per assicurarsi le prestazioni del centrocampista uruguaiano. Classe 1995, conta già 27 presenze con la Nazionale dell’Uruguay, con cui ha disputato anche la recente Copa America in Brasile. Arriverebbe al Cagliari come erede perfetto di Nicolò Barella, che si è trasferito all’Inter nelle scorse settimane. Mercoledì vi era stato un vertice in Spagna fra le parti, con il rappresentante di Nandez, di nome Pablo Bentancur, che ha confermato l’imminente chiusura della trattativa.