Cagliari e Roma, addio Olsen: lo Sporting Lisbona in pressing per il portiere

Robin Olsen verso il Portogallo. Il portiere della Roma, in prestito al Cagliari, potrebbe diventare il prossimo numero uno dello Sporting Lisbona. Dopo aver ottenuto circa ottanta milioni di euro dalla cessione al Manchester United di Bruno Fernandes, i portoghesi preparano un calciomercato estivo coi fiocchi, partendo proprio da chi dovrà difendere la porta.

Stando a quanto riporta Record, Robin Olsen è l’obiettivo numero uno del club. Il giovane Luis Maximiano non ha convinto tra i pali, così la dirigenza del club portoghese sta pensando al portiere svedese, in questa stagione in prestito al Cagliari con il quale ha avuto una grande prima parte di stagione. Col ritorno tra i pali di Alessio Cragno, però, Olsen pare aver pesto il posto da titolare e questa estate, dopo aver fatto ritorno alla Roma, potrebbe pensare di essere ceduto. Lo Sporting, in tal senso, si sta già muovendo.