Cagliari, Giulini fa sognare i tifosi: “Nainggolan? Non si sa mai quali regali si trovano sotto l’albero…”

Ancora rumors di mercato attorno al futuro di Radja Nainggolan. Il centrocampista belga dell’Inter piace, e non poco, al Cagliari. A parlare del futuro del calciatore è il patron del club sardo Tommaso Giulini intervenuto ai microfoni di Radiolina.

Giulini aspetta Nainggolan

“Regalo di Natale per i tifosi? Non si sa mai quali regali si trovano sotto l’albero, non si sa se la Befana ti porta il carbone oppure no”, ha commentato Giulini senza sbilanciarsi troppo ma ammettendo che l’affare Nainggolan potrebbe essere un qualcosa di molto gradito per la sua società. “In questo momento è un’operazione ancora più complicata rispetto a questa estate per via dei mancati introiti dallo stadio. Se l’Inter volesse parlarne, sono convinto che Radja ci aiuterebbe tanto”, ha poi concluso il patron dei sardi in modo realista.