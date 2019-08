Cagliari, idea Simeone: il Cholito ci pensa

Non solo Radja Nainggolan. Il Cagliari vuole allestire una formazione competitiva. Così il nuovo nome per l’attacco è quello di Giovanni Simeone. Lo riporta Sky Sport. La Fiorentina non sembra opporsi all’ipotesi di cedere il proprio attaccante, mentre il figlio d’arte argentino pare mostrare qualche perplessità. I contatti tra le due società sono continui e la trattativa sembra procedere nel verso giusto per la formazione sarda. Qualora il giocatore dovesse essere convinto, arriverebbe la fumata bianca.