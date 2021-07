Cagliari, il club vuole cedere Godin che rifiuta il Cska Mosca

Il difensore uruguaiano ha ancora due anni di contratto

Il CSKA Mosca ha mostrato interesse per il difensore del Cagliari Diego Godin. Il 35enne uruguaiano ex Inter ha rifiutato categoricamente l'offerta del club capitolino e intende restare in Italia. Difficile però che resti nell'isola visto che il diesse rossoblù Stefano Capozucca, gli imputa uno stipendio troppo alto per poter continuare a fare parte del Cagliari del futuro. Dal canto suo, come noto, Godin ha risposto di voler continuare a vestire la maglia che fu di suo suocero Pepe Herrera, restando in Sardegna anche per i prossimi due anni di contratto. Una volontà che si scontra con la spending review del presidente Giulini e che potrebbe portare a un accordo di risoluzione contrattuale al termine della Copa America. In Spagna il 35enne gode di ottima fama, ma la Russia è più vicina. Il CSKA ha offerto a Godin un contratto di due anni con uno stipendio di 4 milioni di euro a stagione. Godin interessava anche alla Dinamo altro club di Mosca meno blasonato. La scorsa stagione l'uruguaiano ha giocato 28 partite in tutti i tornei e ha segnato un gol.