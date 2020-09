Cagliari, il ds Carta: “Nessuno si è presentato da noi con valigie cariche di soldi. Nainggolan? Vedremo…”

Siamo ufficialmente entrati nell’ultima settimana di calciomercato, il Cagliari prova a mettere a segno gli ultimi ritocchi in vista della stagione da affrontare. In conferenza stampa il ds dei sardi, Pierluigi Carta ha parlato riguardo a quelle che potranno essere le ultime mosse.

“NESSUNA VALIGIA PIENA DI SOLDI”

“Il calciomercato ha degli equilibri tutti suoi – ha spiegato Carta – se dovessero arrivare delle grandi offerte per alcuni nostri calciatori le prenderemo in considerazione, non posso negarlo. Io non ho visto ancora nessuno arrivare a bussare alla nostra porta con valigie piene di soldi. Se vendi un giocatore come Joao Pedro non puoi andare a rimpiazzarlo l’ultimo giorno di trattative.

NAINGGOLAN – “Non dipende solo da noi ma anche dal suo attuale club, eventualmente sarà una pista da ultime ore di mercato, sicuramente per noi sarebbe importante perchè alzerebbe il livello”. Ha cpncluso Carta in conferenza stampa.

