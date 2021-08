Cagliari, in arrivo Caceres

L'ex difensore della Juventus è vicinissimo a vestire la maglia rossoblu.

Il Cagliari è sempre più vicino, a chiudere un importante innesto in difesa. Si tratta di Martín Cáceres , ex difensore, tra le altre, di Barcellona e Juventus.

TRATTATIVA - Il difensore uruguaiano classe 1987, dopo la sua esperienza con la maglia della Fiorentina, dal 1° Luglio si è svincolato. Il giocatore sarebbe entusiasta di affrontare una nuova sfida e il Cagliari rappresenterebbe l'occasione, anche per rimanere in Italia. Dalle ultime indiscrezioni, l'affare sarebbe in dirittura d'arrivo e la firma dovrebbe arrivare entro Lunedì. Il difensore ex Juventus, sicuramente può portare anche grande duttilità tattica, infatti ha la capacità di poter ricoprire, sia il ruolo di centrale difensivo che quello di esterno. Cáceres dovrebbe firmare con il Cagliari un accordo della durata di un anno, più un opzione per un'altra stagione. Dopo la sosta il tecnico rossoblu Leonardo Semplici, potrà certamente contare su di lui.