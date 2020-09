Cagliari, Marin si presenta: “Di Francesco mi ha voluto fortemente. Posso giocare ovunque”

Il Cagliari ha presentato Razvan Marin, il nuovo acquisto arrivato per rinforzare il centrocampo a disposizione di mister Eusebio Di Francesco. Ecco le prime parole del calciatore arrivato dall’Ajax.

“Il Cagliari mi ha dato la possibilità di arrivare in un grande campionato, ecco perchè ho scelto di venire in questo club. Altri calciatori rumeni mi avevano parlato bene di questa città e della Serie A. Giocare all’Ajax è stato importantissimo per farmi crescere, ma non ho mai esitato sull’arrivare qui. Da Hagi ho imparato tanto, anche se non ho ancora avuto modo di sentirlo. Il calcio rumeno sta crescendo in modo esponenziale, è bello vedere tanti connazionali in giro per l’Europa. Il mio ruolo? A centrocampo posso giocare ovunque. Ci tengo a ringraziare mister Di Francesco, era interessato a me da tempo e voglio aiutarlo con le mie prestazioni”. Così Marin si è presentato da nuovo calciatore del Cagliari. (Parole riprese da Tmw).

