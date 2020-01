Cagliari, mosse in entrata e in uscita: ecco Paloschi, via Castro e Cerri. E il futuro di Olsen…

Tutto fatto per il passaggio di Alberto Cerri dal Cagliari alla Spal in cambio di Alberto Paloschi. Ferraresi e sardi hanno dato vita ad un asse vincente con anche Lucas Castro che si trasferisce alla corte di mister Semplici lasciando la Sardegna.

Ore bollenti di calciomercato, soprattutto per i sardi che devono risolvere anche la grana portiere. Robin Olsen, infatti, dopo aver perso il posto da titolare con il ritorno di Alessio Cragno ha chiesto la cessione. Una situazione complicata per lo svedese che è in prestito dalla Roma e che vorrebbe andare a giocare con continuità per la restante parte di stagione. Il tempo stringe e nelle prossime ore potrebbe arrivare la fumata decisiva. Intanto Emiliano Viviano sarebbe entrato nei radar rossoblù in caso di addio dello svedese appunto. Il portiere si allena da tempo con la Sampdoria e sarebbe subito disponibile.