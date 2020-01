Cagliari, Nandez sorprendente e corteggiato: due top club interessati

In pochi si sarebbero aspettati che Nathan Nandez avrebbe avuto un impatto così dirompente sulla Serie A. Il centrocampista argentino ha sorpreso per il suo rendimento straordinario che ha contribuito a lanciare il Cagliari nelle prime posizioni. Anche per questo motivo, Nandez ha attirato su di sé l’interesse di due top club italiani. Si tratta di Inter e Roma. I nerazzurri valutano il giocatore come alternativa ad Arturo Vidal, qualora la trattativa con il Barcellona dovesse naufragare sul più bello. I giallorossi, invece, potrebbero farsi avanti presto. Lo riporta il Corriere dello Sport.