Cagliari, occhi puntati su Scamacca

Il Cagliari è alla ricerca di un bomber e il giovane attaccante del Sassuolo potrebbe essere il profilo ideale.

TRATTATIVA - In questo momento la trattativa per Scamacca, appare molto complicata. Secondo le ultime indiscrezioni, il Sassuolo chiederebbe almeno 25 milioni di Euro per farlo partire subito. In caso, la società sarda dovrebbe studiare altre formule, come un prestito secco, oppure un prestito con diritto di riscatto, che diventa obbligo, in base allo scattare di determinate condizioni. Sicuramente, a favorire questa difficile operazione, potrebbe essere la cessione di Simeone al Verona, in modo da aver maggior liquidità a disposizione per l'acquisto del giovane bomber italiano.