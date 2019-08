Cagliari, Olsen carico per la nuova sfida: “Un’occasione per rilanciarmi in vista dell’Europeo”

È fatta per l’arrivo di Robin Olsen al Cagliari. Ennesimo acquisto di spessore da parte della società rossoblù di Giulini, che deve subito tornare in carreggiata dopo la sconfitta per 1-0 all’esordio in Serie A contro il Brescia, per giunta in casa. Il portiere svedese, che giunge dalla Roma in prestito secco, era stato messo in disparte dagli allenatori Di Francesco e Ranieri nella passata stagione, così ora cerca il riscatto in un’altra piazza, molto calda. Il 29enne è atterrato in Sardegna poco dopo mezzogiorno e, ai microfoni di Gianlucadimarzio.com, ha detto, molto velocemente: “Sono molto contento di essere qui, è una occasione per rilanciarmi in vista dell’Europeo del prossimo anno”. Ricordiamo che il Cagliari necessitava di un portiere dopo l’infortunio grave occorso ad Alessio Cragno, di cui ancora non si conoscono esattamente i tempi di recupero.