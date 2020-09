Cagliari, Passetti su Nainggolan: “Lavoriamo per averlo con noi anche il prossimo anno”

Tornato all’Inter al termine del prestito con il Cagliari, Radja Nainggolan non conosce ancora il suo futuro. Il centrocampista belga, nella passata stagione non sembrava rientrare nei piani di mister Conte ed è per questo che ha avuto modo di tornare in Sardegna e vivere l’annata in rossoblù. Adesso, con l’arrivo del nuovo campionato, il Ninja è tornato alla base anche se la società sarda sta lavorando per tenerlo con sé. La conferma arriva da Mario Passetti, dg del Cagliari, che ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SkySport.

Nainggolan: il Cagliari a lavoro

“Nainggolan? Il giocatore è tornato all’Inter ma la nostra volontà è chiara. Abbiamo lavorato fino ad ora parlando con i nerazzurri per avere Nainggolan anche il prossimo anno”, ha detto Passetti. “Non abbiamo ancora definito l’accordo vedremo cosa accadrà. In ogni caso stiamo cercando di costruire una squadra che possa, eventualmente, sopperire alla sua assenza”. Dal mercato al nuovo tecnico: “Di Francesco? Il mister è partito con grande entusiasmo e con grande professionalità. Negli allenamenti ho visto grande partecipazione da parte di tutti i calciatori, con grande attenzione. Ha un modo di allenare coinvolgente”.

