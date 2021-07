Cagliari, si sogna il colpo Diego Costa

La società sarda vuole fare le cose in grande e si sogna un colpo in grado di lasciare increduli i tifosi.

Spunta una clamorosa indiscrezione per quel che riguarda il Cagliari . La società guidata dal presidente Tommaso Giulini , avrebbe in mente di ingaggiare un campione di fama internazionale in questa sessione estiva.

ESPERIENZA - Secondo le ultime indiscrezioni, ci sarebbe un concreto interesse, per l'attaccante ex Atletico Madrid, Diego Costa. Il bomber non è convinto completamente di firmare per il Besiktas e potrebbe valutare concretamente l'ipotesi sarda. Mediaticamente sarebbe un colpaccio, inoltre porterebbe esperienza e gol. Sicuramente gli ultimi periodi da svincolato non sono stati facili per un campione come lui. Certo, le ultime stagioni all'Atletico Madrid sono state deludenti e i rapporti con Simeone si erano deteriorati in maniera irreversibile. La Serie A potrebbe rappresentare un'importante rilancio, alla soglia dei 33 anni.