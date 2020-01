Cagliari, slittano le visite mediche di Pjaca

Prezioso pareggio, quello conquistato dal Cagliari nella giornata di ieri a San Siro contro l’Inter. I sardi, dopo essere passati in svantaggio per effetto della rete di Lautaro Martinez, hanno trovato nel finale il pari grazie all’ex Radja Nainggolan. Archiviata la trasferta lombarda, i rossoblu sono tornati a gettarsi a capofitto sul mercato, dal quale arriverà l’attaccante della Juventus Marco Pjaca. Il croato era atteso in Sardegna già in queste ore per sostenere le visite mediche, tuttavia, stando a quanto riportato da Sky, queste sarebbero slittate a metà settimana a causa di alcuni dettagli ancora da risolvere da parte del giocatore.

CAGLIARI, CRAGNO: “FELICE PER IL RITORNO. IL PARI CON L’INTER CI DA’ ANCOR PIU’ FIDUCIA”