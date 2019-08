Cagliari, spuntano altri due nomi per l’attacco oltre a Simeone. Defrel verso la Sampdoria

Restano ancora alcuni tasselli da posizionare al posto giusto nel calciomercato di Serie A, soprattutto per quanto riguarda gli attaccanti. Il Cagliari, reduce dalla inaspettata sconfitta casalinga contro il Brescia, dove peraltro Pavoletti è uscito anzitempo per infortunio, è ancora alla ricerca di una punta: con Gregoire Defrel che sembra destinato a vestire nuovamente la maglia della Sampdoria, le opzioni rimanenti portano i nomi di Giovanni Simeone ed Eder. L’argentino classe ’95 preferirebbe restare alla Fiorentina, ma è l’indiziato numero uno per essere inserito nello scambio fra Viola e Udinese per De Paul; ancora meno plausibile però, secondo Sky Sport, la pista che porta all’ex Inter: difficile poter riportare in Italia il centravanti della Nazionale italiana, che al Jiangsu Suning, in Cina, percepisce un alto ingaggio. Il colpo last-minute potrebbe quindi rivelarsi Mariusz Stepinski, polacco del Chievo, attualmente in Serie B.