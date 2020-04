Cagliari, Zenga esalta Nainggolan: “Giocatore che fa la differenza. Non capisco perché l’Inter…”

Intervenuto nel corso della trasmissione Qui studio a voi stadio su TeleLombardia, l’allenatore del Cagliari Walter Zenga non ha nascosto la sua grande stima nei confronti di Radja Nainggolan. Il centrocampista belga, di proprietà dell’Inter, è tra i giocatori di maggiore prestigio e carisma della squadra sarda e per questo il mister appena arrivato nell’isola ha ammesso di essere rimasto stupito dal fatto che il Ninja non sia rimasto a Milano.

DIFFERENZA – “Io non entro nel merito di quello che fa l’Inter, perché devo pensare a quello che fa il Cagliari. Però posso dire che ho trovato un ragazzo sempre molto disponibile a qualsiasi situazione, ma non avevo dubbi. Nainggolan secondo me è un giocatore di grande spessore. Onestamente quando sentivo che c’era una possibilità di prendere Arturo Vidal da parte dell’Inter, la mia prima idea è sempre stata quella di pensare: ‘Ma se c’hai Nainggolan perché devi prendere Vidal?’. Questo è e resterà sempre un mio personalissimo pensiero”, ha spiegato Zenga che ha aggiunto: “Sono davvero contento sia qui al Cagliari perché per me è un giocatore che fa la differenza. Me lo terrei ben stretto. Se l’Inter l’anno prossimo volesse lasciarcelo ancora un anno sarei la persona più felice del mondo”.