Caicedo, adesso ci pensa anche l’Inter. L’offerta…

Felipe Caicedo continua ad essere oggetto del desiderio di diversi club in Serie A, nelle ultime ore, secondo CittàCeleste anche l’Inter si sarebbe inserita nella corsa all’attaccante. È ormai risaputo che Conte abbia chiesto un ulteriore attaccante per rinforzare il reparto offensivo, il nome di Caicedo potrebbe essere quello giusto per il club meneghino che sembra disposto a mettere sul piatto un’offerta da 7 milioni di euro. Ancora da capire se l’Inter dovrà cedere Eriksen prima di tentare l’assalto al centravanti biancoceleste.