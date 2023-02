Calcio senza amore spegne la passione e fa ricchi i procuratori

La sessione invernale di calciomercato si è appena chiusa in Italia ma sicuramente non sarà ricordata per i colpi grossi. Le grandi di Serie A ormai non avendo ricavi e soldi non possono spendere. A peggiorare le cose anche i problemi con la giustizia sportiva della Juventus, aspetto che ha ridimensionato il calciomercato anche di altri club. Poche operazioni portate avanti dalle cosiddette provinciali negli ultimi giorni ma con calciatori arrivati in Italia più o meno sconosciuti. Oggi sulla Gazzetta dello Sport merita particolare attenzione l'editoriale del direttore Stefano Baringelli che punta il dito sul male del calcio che sono gli agenti. "Quanti soldi messi sui conti correnti dei procuratori potrebbero essere reinvestiti nei settori giovanili, nelle infrastrutture, nel miglioramento complessivo del sistema? Inter e Milan dovrebbero mettersi alla testa di questa battaglia, insieme con le altre nostre società più importanti, anziché discutere con la Gazzetta se un titolo va bene oppure no -scrive Baringelli- . I club devono avere una visione, non muoversi sempre sotto la dettatura di necessità impellenti. Devono avere degli obiettivi, non dei bersagli. Il nostro giornale sul problema dei procuratori (non tutti sono così sia chiaro, ce ne sono per fortuna di bravi e onesti) è pronto a fare la propria parte. Senza la pretesa di voler dare lezioni. Quella la lasciamo ai moralisti un tanto al chilo, che la mattina hanno la schiena dritta e la sera magari telefonano per raccomandare la moglie". Poi ci sono anche i casi Zaniolo, Leao e Skriniar che sono rimasti "imprigionati" nei loro club . Non ci sono più bandiere nel calcio e se persino un capitano decide di andare via per soldi dopo che il suo attuale club lo ha fatto ricco e valorizzato, vuol dire che il giocattolo allora è davvero rotto.