Calciomercato 2021/22: ufficializzate le date di apertura e chiusura

Sarà però un calciomercato povero

Non sarà certamente un calciomercato scoppiettante il prossimo visto che tutti i club sono investiti da una crisi senza precedenti a causa del Covid. Comunque sia i club vogliono rinforzarsi e oggi si è stabilito quando inizieranno le trattative. Ufficializzate oggi dal consiglio federale le date delle prossime sessioni di calciomercato per la stagione 2021-2022. La sessione estiva, come da tradizione, prenderà il via il giovedì 1° luglio e si concluderà martedì 31 agosto. Già dal 24 maggio, però, sarà possibile depositare gli accordi preliminari. La finestra invernale di mercato, invece, si svolgerà tra lunedì 3 e lunedì 31 gennaio 2022.