Calciomercato, affari a costo zero: tanti i top ancora disponibili

Il Covid spinge ancora di più i club a cogliere le occasioni

In un momento in cui ci sono pochi soldi in giro, con il Covid che ha svuotato le casse dei club professionistici, e non solo, ecco che gli affari a costo zero sono più che mai ricercati. Importante sarà scegliere il calciatore motivato che abbia voglia di mettersi in gioco. Tanti i fuoriclasse in scadenza di contratto che interessano a club di prima fascia. Real e Barça hanno già chiuso alcune operazioni: a Madrid è arrivato David Alaba dal Bayern mentre in terra catalana Aguero ed Eric Garcia dal Manchester City. Wijnaldum è un buon affare che fa gola a top club, mentre l’asta internazionale non aiuterà la Juve ad arrivare all’obiettivo Depay. In Italia le occasioni sono: Ribery il cui futuro dipenderà da Rino Gattuso mentre il suo presidente Commisso segue Hysaj e D’Ambrosio. Il Milan segue anche Hysaj ma ha sempre il rebus Calhanoglu da risolvere, mentre la Roma ha chiuso per Mkhitaryan che ha rinnovato. C'è Balotelli che dopo l'avventura deludente al Monza cerca squadra (Shakhtar?) così come Gigi Buffon che ha salutato la Juve e cerca una porta da difendere.