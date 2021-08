Calciomercato, colpi più clamorosi dell’ultimo secondo: nessuno come il Genoa

Il trasferimento di Milito al Genoa è sicuramente uno dei più curiosi, nella storia del calciomercato.

TRATTATIVA - Il Tottenham in quella sessione di mercato, tentò in ogni modo di ingaggiare il bomber argentino, ma il Genoa del presidente Preziosi, riuscì a riportarlo nelle fila rossoblu, con le quali, Milito aveva già giocato qualche stagione prima. Una curiosità è legata a questo trasferimento il procuratore Federico Pastorello, lanciò il contratto dell'attaccante argentino, nel box della Lega, visto che la porta del calciomercato si stava chiudendo. La stagione 2008/09, si rivelò decisiva per Milito. “Ebbi l’ok per chiudere col Saragozza alle 18.55, raccogliemmo tutto in fretta e furia, facemmo firmare il Genoa e mandammo tutto via fax. Un fax che alla Lega sarebbe arrivato soltanto alle 19 e qualche secondo. Io - ha proseguito Pastorello - mi precipito in hotel e corro verso i box, dò il contratto ad un mio collaboratore e gli dico di correre a depositarlo. Ero tranquillo a quel punto, ero convinto che tutto fosse sistemato. Alle 19.02 mi avvicino ai box della Lega e vedo il mio collaboratore lì fuori. “Cosa stai facendo?”, gli chiesi. E mi disse che era già chiuso. Sapevo che dentro c’era il Genoa ed istintivamente mi venne in mente di saltare, sfruttando la mia altezza e gettando il contratto dentro al box” ha affermato Pastorello.