Calciomercato, dove resta aperto fino al 22 febbraio

In Italia c'è posto solo per gli svincolati di poter trovare nuove squadre

Calciomercato si è chiuso ieri in Italia, ma non in tutti i Paesi. I club professionistici dalla Serie A alla C potranno ancora tesserare giocatori che si sono già svincolati sino al 31 marzo. In Polonia, per dire, apre solo oggi, per chiudersi il 28 febbraio. In Brasile i mesi per gli acquisti vanno da marzo a maggio, in Argentina c’è tempo sino al 23 febbraio. Ma anche in Europa ci sono eccezioni: in Austria si chiude il 7 febbraio, in Turchia l’8, in Serbia l’11, in Romania e Ungheria il 14, in Croazia, Svizzera e Slovenia il 15, in Russia il 22.