Calciomercato, ecco dove è ancora aperto

In Europa è ancora calciomercato. In Italia il sipario è calato il 5 ottobre ma sono molti i club di Serie A che non sono riusciti a piazzare i calciatori in esubero. Non dovranno per forza aspettare la prossima sessione di mercato, a gennaio. In alcune nazioni il calciomercato è ancora aperto: le società italiane potranno quindi cedere i propri tesserati all’estero. Non acquistare: per nuovi innesti rimane solo la lista dei giocatori svincolati. Ma quali mercati sono rimasti aperti?

Ecco dove il calciomercato è ancora aperto