Calciomercato, gli svincolati di Sicula Leonzio e Siena fanno gola a diversi club

La prossima sessione estiva di calciomercato potrebbe riservare numerose sorprese e trattative difficilmente immaginabili negli anni passati. Diversi calciatori potrebbero svincolarsi dai propri club, creando di conseguenza un ricchissimo mercato degli svincolati.

LA SICULA LEONZIO

Dopo la delibera del Presidente Federale, in seguito alla mancata presentazione della domanda di iscrizione al Campionato di Serie C 2020/21 da parte di Campodarsego, Sicula Leonzio e Siena, i giocatori di queste società adesso entrano a far parte a tutti gli effetti del calciomercato degli svincolati. Per quel che riguarda il club siciliano, uno dei calciatori che rappresentava un pezzo pregiato della rosa è Facundo Lescano, centravanti italo-argentino classe 1996. Gli altri tesserati che sono liberi di accasarsi presso altri team sono Bachini, Palermo, Bucolo, Scardina, Bariti, Sabatino, Sosa, Sicurella, Grillo, Tafa, Maimone, Fasan, Ferrini, Nordi, De Rossi, Vitale, Indelicato, Brunetti, La Cagnina, Sidibe, Giambanco, Noto.

ROBUR SIENA

Discorso analogo per quel che riguarda il Robur Siena. La società toscana perderà tutti i suoi giocatori, tra cui Tommaso Arrigoni, eclettico centrocampista classe 1994 con un trascorso in Serie A con la maglia del Cesena. Gli altri componenti del club svincolati sono Cesarini, Vassallo, Gerli, Guidone, D’Ambrosio, Polidori, Guberti, Lombardo, D’Auria, Buschiazzo, Romagnoli, Campagnacci, Boateng, Sersanti, Saloni, Ceesay.