Calciomercato: i 10 acquisti più costosi di sempre

Mbappé vuole il Real Madrid, ma nel frattempo la trattativa ancora non si sblocca. Il Francese fa parte già della classifica degli acquisti più costosi di sempre.

La trattativa tra PSG e Real Madrid, per Mbappé non è ancora decollata. La squadra francese vorrebbe circa 200 milioni, per la cessione del bomber ex Monaco, mentre il Real Madrid offre 180 milioni. Nelle prossime ore, potrebbero esserci importanti novità, in un senso o nell'altro.

RECORD - Se Mbappé dovesse essere ceduto al Real Madrid, continuerebbe sempre ad occupare la seconda piazza (venne pagato 180 milioni di Euro dal PSG), nella speciale classifica degli acquisti più costosi di sempre. Al primo posto c'è Neymar, acquisto dal PSG, per la cifra record di 222 milioni. Due calciatori del Barcellona occupano il terzo e il quarto posto: si tratta di Coutinho e Dembélé, pagati rispettivamente 135 milioni di Euro a testa. Successivamente tocca a Joao Felix, pagato 127, 2 milioni di Euro dall'Atletico Madrid. Griezmann, ex proprio dei colchoneros, venne ceduto al Barcellona, nell'estate del 2019, per la cifra di 120 milioni di Euro. Al settimo posto si colloca Grealish, acquistato per 118 milioni, quest'estate dal Manchester City. Il trasferimento di Cristiano Ronaldo alla Juventus, vale l'ottava posizione, per la cifra di 117 milioni (l'acquisto più costoso nella storia di un club di Serie A). L'innesto di Lukaku al Chelsea, di qualche settimana fa, vale ben 115 milioni di Euro. La Top 10 viene chiusa da Hazard, che per 105 milioni, nell'estate del 2019, si trasferisce proprio dal Chelsea al Real Madrid.