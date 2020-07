Calciomercato, i migliori affari siglati finora in Europa: da Arthur a Meunier…

Il calciomercato ancora non è ufficialmente iniziato, ma già le squadre iniziano a muovere i primi tasselli per rinforzarsi in vista della prossima stagione. Da Pjanic al Barcellona fino a Meunier al Borussia Dortmund, tante società hanno tentato di muoversi in anticipo e iniziare a progettare il campionato che verrà.

Arthur rappresenta il grande colpo per la società bianconera. Arrivato dal Barcellona per una cifra massima di 82 milioni di euro bonus inclusi, il brasiliano è il grande colpo che serviva nella zona centrale del campo per la Juventus. Dalla prossima stagione Maurizio Sarri potrà contare sulla grande classe del giocatore, capace di servire benissimo i compagni, permettendo loro di andare in rete con grande facilità.