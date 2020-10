Ultimo giorno di calciomercato per la Serie A e per il calcio europeo. In attesa di avere un quadro completo delle varie trattative, ecco che Transfermarkt ha deciso di pubblicare una curiosa classifica degli acquisti più cari conclusi nell’ultima giornata di affari a partire dal 2010 ad oggi. Tante sorprese e qualche certezza, anche italiana…

