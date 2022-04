Calciomercato Inter, due punte non torneranno e due che arriveranno

La squadra campione d'Italia pensa al futuro guardando però il presente

In questo momento in cui l'Inter si batte per conquistare nuovamente lo scudetto, tengono banco le voci di mercato in uscita. Ma se Lautaro in ottica Barcellona è una operazione tutta da definire, il dg Beppe Marotta ha già in mente due operazioni in uscita per mettere dentro un tesoretto utile per il mercato in entrata. Sebastiano Esposito e Martin Satriano, il primo al Basilea, il secondo al Brest stanno facendo bene. Gol, assist e continuità di prestazione, i due baby attaccanti di proprietà dell’Inter sono maturati e ora puntano a un futuro da protagonisti all’interno di un progetto stabile. Insieme all’Inter cercheranno di definire il percorso migliore per crescere ancora ed imporsi, probabilmente lontano da Milano. Situazioni diverse, che l’Inter punta a risolvere presto per potersi muovere in anticipo sulla squadra che verrà. Dalla cessione dei due, infatti, potrebbero arrivare circa 25 milioni. Tesoretto che potrebbe aumentare se andranno via Vidal e Sanchez con quest'ultimo che guadagna 7 milioni netti fino al 2023. Mosse in uscita che serviranno per gli investimenti da fare negli ultimi 30 metri: la rincorsa a Scamacca è partita la scorsa estate, l’intrigo Dybala può diventare qualcosa in più di una semplice suggestione.