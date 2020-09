L’Inter a caccia di un altro centrocampista che dovrà dirigere la squadra di Antonio Conte. La prima scelte, come noto, è N’Golo Kanté del Chelsea ma per arrivare a lui servono grandi liquidità che, in questo momento, la società nerazzurra non sembra essere disposta a pagare.

Ecco perché, stando alle ultime indiscrezioni, sarebbero al vaglio altri calciatori.