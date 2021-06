Calciomercato Inter, Milan e Juventus: le ultime

Si muovono a piccoli passi i tre club più titolati della Serie A

JUVENTUS - La Juventus deve sostituire Gigi Buffon. In pole Mattia Perin di rientro dal prestito al Genoa. Sul tavolo anche il nome del sampdoriano Emil Audero 24enne, con un passato nelle giovanili della Juve e con una discreta esperienza in Serie A. C'è anche una pista a costi zero: Antonio Mirante, 37enne a scadenza di contratto. Se partirà Cristiano Ronaldo, la Juventus ha già il sostituto: Gabriel Jesus attaccante del Manchester City che ha l’età giusta (24 anni) per essere protagonista a lungo e con caratteristiche tecniche evidentemente molto duttili. Può arrivare in prestito però. Poi c'è l'italiano Locatelli: bianconeri mettono sul piatto 25 milioni di euro e la disponibilità di un giocatore a scelta per il Sassuolo.

INTER - La dirigenza nerazzurra prima pensa a cedere Achraf Hakimi, non Lautaro. Il laterale sacrificato sull’altare dei conti: ci sono 70 milioni di utili da mettere in cassa che potrebbero arrivare dal Psg o dal Chelsea. Lautaro potrebbe restare anche se l’agente del Toro ha confermato di aver detto momentaneamente no al rinnovo proposto di 4,5 milioni a salire bonus esclusi. Si complica la cessione di Joao Mario allo Sporting. Piace il terzino del Barça Emerson Royal, il preferito come erede di Achraf. Per la corsia mancina c'è anche Emerson Palmieri in uscita dal Chelsea. Vuole giocare di più, come ammesso anche dal ritiro della Nazionale, dove ha parlato di un consiglio anche del c.t. Mancini, ex nerazzurro.