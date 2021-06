Calciomercato, Jorge Mendes a Milano per diversi calciatori

Il noto agente ha incontrato diversi dirigenti nell'hotel di Milano

Blitz a Milano di Jorge Mendes che ha incontrato numerosi dirigenti secondo quanto riporta Sky-. Con il Milan si è parlato del futuro di Leao e di altre possibili trattative future. C’è stato un saluto anche con il ds dell’Inter Ausilio ma senza approfondire alcun discorso. Con Galliani, per il Monza, si è parlato di Mota Carvalho, poi, con la Fiorentina, i discorsi si sono spostati su Sergio Oliveira del Porto (ma c’è ancora distanza domanda-offerta). Non c’è stato al momento un incontro diretto con la Juventus per definire il futuro di Cristiano Ronaldo: Mendes dovrebbe essere già ripartito, la Juve lo sentirà prossimi giorni.