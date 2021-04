Calciomercato Juve, Paratici cambia piani: pronto il colpo in attacco

Ci sarebbero grosse novità per quel che riguarda il calciomercato in casa Juventus. La stagione in corso ha fatto emergere alcune criticità a livello di costruzione della rosa: uno dei problemi è la mancanza di alternative in attacco; qualcuno che, oltre a Cristiano Ronaldo, sappia finalizzare la mole di gioco prodotta e gonfi la rete con continuità. Dopo un ottimo inizio, Morata ha deluso le aspettative nelle ultime uscite, tanto da mettere a rischio la sua permanenza a Torino. Un vero e proprio grattacapo per Paratici e gli uomini di mercato della Vecchia Signora che, però, avrebbero trovato una soluzione che rimescola le carte del mercato.

Secondo quanto riporta il portale spagnolo specializzato nel calciomercato todofichajes.com, la Juventus sarebbe intenzionata ad affondare il colpo per il bomber del Torino e della Nazionale italiana, Andrea Belotti. Il contratto del Gallo con la società granata scadrà nel 2022; i dirigenti bianconeri sarebbero intenzionati ad acquisire il cartellino di Belotti a parametro zero, aspettando quindi ancora un anno, consapevoli del fatto che difficilmente il club guidato da Cairo lascerà partire la propria stella per farla trasferire alla rivale di sempre.