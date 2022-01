Calciomercato, l’attaccante Luca Moro stretto tra presente e futuro

Intrecci di mercato Padova-Sassuolo con la Juve che attende Scamacca

Nonostante il Padova abbia deciso di cambiare il direttore sportivo divorziando da Sean Sogliano e affidando l'incarico a Massimiliano Mirabelli, non mutano le strategie di mercato per Luca Moro che rimarrà a Catania, vendita all'asta permettendo, fino al termine della stagione. Per il 20enne il futuro comunque è segnato visto che andrà al Sassuolo che aveva un accordo con Sogliano. Nelle prossime ore ci sarà un primo dialogo tra il ds del Sassuolo Giovanni Carnevali e Mirabelli che ieri comunque non ha incontrato il giocatore smentendo a Itasportpress.it di aver detto parlato con Moro di futuro. Il club neroverde ha un accordo col Padova per avere Moro a titolo definitivo pagando tre milioni di euro e nella trattativa c'è anche la Juventus che otterrebbe dal Sassuolo l'attaccante Scamacca. Operazione che avverrà in estate.