Calciomercato, le trattative dei club di Serie B

Si muove l’Empoli che tratta con l’Atalanta Haas (era a Frosinone) e con il Genoa per il giovane Cambiaso. La Cremonese dà il benvenuto a Gaetano, l’Entella a Costa, giunto da Bari. Pisa, sembra fatta per Mazzitelli (era all’Entella) e Palombi della Lazio (era a Cremona). Trattative in corso in casa Salernitana che ha accolto Schiavone (Bari) e ha ripreso Casasola (era Cosenza), Karo e Lombardi dalla Lazio (dove invece va, per ora, Akpa Akpro). Ascoli dopo Corbo (Bologna), porta a casa Sarzi Puttini (Carpi). Infine il Cosenza, che aspetta il sì del colombiano Vera (Lecce)