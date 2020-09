Calciomercato, le trattative dei club di Serie C

Mercato di Serie C molto vivo con il Catania che ieri ha ufficializzato Reginaldo arrivato dalla Reggina (biennale). Il Bari ufficializza De Risio e Celiento (Catanzaro) e D’Orazio (Cosenza), mentre a Palermo arriva lo svincolato Odjer (Trapani). Il Perugia ingaggia l’attaccante Murano (era al Potenza), il Catanzaro chiude per il centrocampista Verna dal Pisa (era a Terni). Il Cesena prende Favale dalla Reggiana, Manconi passa dal Perugia all’AlbinoLeffe. L’Alessandria ottiene Stjepovic dalla Samp, la Pro Vercelli ha il via libera dalla Fiorentina per il difensore bulgaro Hristov. Avellino: Santaniello e Pane dal Picerno.