Calciomercato, le trattative dei club di Serie C

Pochi movimenti in Serie C con i club in attesa del calendario che verrà stilato nelle prossime ore. In fase di mercato si è mossa la Juventus Under 23 che segue Piscopo (Empoli), mentre il Bari ha preso D’Orazio (Cosenza, adesso era svincolato). La Ternana ha chiuso per il difensore centrale Ivan Kontek dagli sloveni dell’Aluminij. La Carrarese porta a casa il centrale Borri (Piacenza) e sceglie per l’attacco uno tra Terrani del Bari e Doumbia (Reggina). La Pro Patria annuncia Pizzul (Triestina), la Pergolettese invece Ferrara (Monopoli). Avellino attivo ha preso Aloi dal Trapani, Dossena dall’Atalanta e De Francesco (Reggina). Il Grosseto ha ufficializzato l’arrivo del centrocampista croato Vrdoljak (Picerno). Il Catania oggi ufficializzerà il portiere Antonio Santurro. L’estremo difensore ha firmato il contratto che lo legherà agli etnei in prestito per questa stagione.