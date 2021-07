Calciomercato, le ultime in C

Tanti affari in via di definizione. Ecco una panoramica completa del Calciomercato in Serie C

Continuo viavai di difensori tra Pescara e Avellino: Illanes a titolo definitivo in Abruzzo, mentre Gennaro Scognamiglio va a rinforzare la difesa di mister Braglia, il quale ottiene anche il centrocampista Matera. Intesa vicina tra Salernitana e Palermo per l’attaccante Fella, in prestito con diritto di riscatto. Tris di innesti dal Frosinone per il Monterosi: Marcianò, Luciani e il figlio d’arte Mattia Tonetto. Al Gubbio Redolfi (difensore, ex Vibonese) e l’attaccante D’Amico in prestito dalla Sampdoria. Al Lecco arriva il croato Petrovic in prestito dall’Entella. Il difensore Bianconi, reduce dalla D vinta col Gozzano, si trasferisce all'Ancona-Matelica che oggi ha ufficializzato il centrocampista classe 2001 Iannoni la scorsa stagione alla Juve Stabia. Alla Pro Sesto è ufficiale l'arrivo del mancino Della Giovanna, dall’Imolese. Magli (Renate) e Simone Ferrari (Pergolettese) alla Giana, mentre il Francavilla ha chiuso con Gabriele Ingrosso, terzino ex Imolese e Gubbio. Molto attivo il Trento, in via di definizione gli arrivi di Chinellato (ex Padova) del portiere Chiesa (in prestito dall'Hellas) e del terzino sinistro Simonti (svincolato dalla Pistoiese).