Calciomercato, le ultimissime. Destro a Empoli, Maran a Pisa

Definite altre trattative che saranno perfezionate nelle prossime ore

Redazione ITASportPress

Operazione di mercato definite oggi con alcune già ufficializzate come l'arrivo a Pisa del tecnico Rolando Maran. "Il Pisa Sporting Club comunica che, a partire dal 1 luglio 2022, l’incarico di Responsabile Tecnico della Prima Squadra sarà affidato al signor Rolando Maran. Dopo una lunga carriera da calciatore il futuro tecnico nerazzurro, classe 1963, ha intrapreso con successo quella da allenatore collezionando risultati importanti e traguardi prestigiosi. Nel suo curriculum esperienze a Cittadella, Brescia, Bari, Triestina, Vicenza, Varese, Catania, Chievo, Cagliari e Genoa per un totale di oltre 600 panchine da professionista, di cui quasi la metà vissute da protagonista nella Massima serie. Benvenuto in Nerazzurro, Mister!"

DESTRO E PERISAN - Empoli, è fatta per Mattia Destro: raggiunto l'accordo nelle ultime ore per un anno più opzione con l'ex Genoa. L'attaccante arriverà in Toscana la prossima settimana, già da lunedì infatti si sottoporrà alle visite mediche. Gran lavoro del direttore sportivo Accardi che ha anticipato la concorrenza e potrà così affiancare il nuovo giovane acquisto Satriano a un attaccante d'esperienza come Mattia Destro. Un nuovo portiere per l'Empoli. La società toscana ha comunicato l'arrivo di Perisan sui canali ufficiali: "Empoli Football Club comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Pordenone Calcio il diritto alle prestazioni sportive di Samuele Perisan. Il calciatore ha firmato un contratto con la società azzurra fino al 30 giugno 2025".

VERONA - Dopo l'ufficialità dell'allenatore Gotti, arriva un rinforzo per l'attacco. Sarà infatti Henry, l'attaccante classe '94 arrivato la scorsa estate in Italia il prossimo acquisto dei gialloblù. Accordo raggiunto per un prestito di un anno a un milione di euro. Mancano solo visite e firma.

GENOA - Non è stata trovata l'intesa tra l'agente Vittorio Sabatini, che cura gli interessi di Djuric, e il ds del Genoa, Spors al ME. La società rossoblù vuole il bosniaco, ma il giocatore prende tempo, nonostante la cifra importante messa sul piatto dai liguri e la durata lunga del contratto.

Il classe 1992 ha un'offerta dalla Fiorentina, che gli proprone un biennale a 800mila euro a stagione, oltre a quella della Cremonese. Prima di accettare la Serie B, l'ex Bristol City vuole capire bene gli sviluppi con le società di Serie A, con la situazione dei viola in particolare.

PADOVA - Termina il rapporto tra Massimo Oddo e il Padova dopo appena quattro mesi. Di seguito il comunicato del club: "Dopo una attenta e serena riflessione, il Calcio Padova e Massimo Oddo comunicano che non proseguiranno insieme nella prossima stagione. Rimane forte la stima della società nei confronti del tecnico che, insieme al vice Marcello Donatelli, ha guidato la squadra biancoscudata al successo in Coppa Italia Lega Pro ed in finale ai Playoff di categoria dopo una lunga ed intensa rimonta. Auguriamo a Massimo e Marcello le migliori fortune per un prosieguo di carriera sportiva ricco di soddisfazioni".