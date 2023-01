Calciomercato live, acquisti e cessioni di oggi 14 gennaio

CALCIOMERCATO SERIE A - La Roma trema: sirene inglesi per Zaniolo. Pare che il Newcastle si sia fatto avanti per il centrocampista italiano. La Lazio lavora per Luca Pellegrini dell'Eintracht di Francoforte. Salernitana e Verona lavorano ad uno scambio a quattro: Henry e Verdi per Botheim e Valencia. Possibile scambio tra Napoli e Fiorentina: Sirigu verso Firenze e Gollini in maglia partenopea.