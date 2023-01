Calciomercato live, acquisti e cessioni di oggi 22 gennaio

CALCIOMERCATO SERIE A - Molti rumors attorno alla Roma. Dopo che sembra sia stata sancita la "rottura" con Zaniolo, dato per partente in Premier League, ecco il nome nuovo. I giallorossi sarebbero interessati a Ziyech del Chelsea. Primi contatti già avuto anche con il suo agente. Inter che potrebbe perdere Skiniar, se non a gennaio, a giugno. Sarebbe Tiago Djalò, difensore portoghese del Lille, il sostituto. La Fiorentina continua il pressing per Brekalo ma potrebbe dover avere bisogno di un altro colpo in avanti.