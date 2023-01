Calciomercato live, acquisti e cessioni di oggi 28 gennaio

CALCIOMERCATO SERIE A - Non ci sono buone novità in casa Roma sul fronte Zaniolo. Il Bournemouth sembrava aver trovato la formula giusta per convincere il club giallorosso a cedere il calciatore ma il diretto interessato ha fatto sapere di non essere disposto al cambio maglia. Rebus su cosa accadrà adesso. Brozovic-Inter, qualcosa sta succedendo. Il centrocampista era uno degli incedibili fino a poco tempo fa ma pare che le cose siano cambiate. Sembra essere chiuso il mercato del Milan dopo le parole di Pioli che ha confermato di "essere ok così".