Calciomercato live, acquisti e cessioni di oggi 5 gennaio

MERCATO BALLA SULLE PUNTE Sono tanti gli attaccanti di B sul mercato. A partire dal principe del campionato, Massimo Coda, che potrebbe lasciare il Genoa: si è fatta viva già la Reggina. Andrà via dal Benevento Francesco Forte: su di lui Frosinone, Pisa, Modena e la stessa Reggina. Altri in uscita potrebbero essere La Mantia della Spal, Moreo del Brescia e Tutino del Parma.

PESCARA - La Delfino Pescara 1936 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Football Club Nordsjælland per il trasferimento a titolo definitivo del difensore classe ‘01 Ivan Mesik . Nato il 1 giugno del 2001 a Banka Bystrica in Slovacchia, Ivan Mesik sceglie la maglia BiancAzzurra numero 24.

SUDTIROL - L’FC Südtirol comunica di aver acquisito a titolo temporaneo (prestito fino a fine stagione) dalla società Ternana Calcio i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Celli. Il difensore, 28enne si è legato quindi al club biancorosso con un contratto in scadenza il 30 giugno 2023. Con i rossoverdi umbri ha collezionato 8 presenze nella prima parte della stagione agonistica in corso e 23 nella scorsa stagione in Serie B". Con questa nota il club altoatesino ha annunciato l'arrivo di un rinforzo per la corsia mancina. L’FC Südtirol comunica il rientro anticipato dal prestito alla società Atalanta Bergamasca Calcio del giocatore Christian Capone.