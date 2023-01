Calciomercato live, acquisti e cessioni di oggi 7 gennaio

Tutte le news di calciomercato in diretta.

Il calciomercato invernale si è aperto il 2 gennaio e si concluderà il 31 di questo mese. Queste le operazioni concluse oggi 7 gennaio e le trattative in corso sui tre campionati professionistici.

LECCO - Il Calcio Lecco 1912 comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2023, le prestazioni sportive di Lorenzo Berra al Città di Varese. La Società ringrazia Lorenzo per il periodo passato assieme e gli augura buona fortuna per il proseguimento della stagione.

FIDELIS ANDRIA - La Fidelis Andria comunica che è stato raggiunto l’accordo per l’arrivo a titolo temporaneo dalla Lazio del centrocampista Andrea Marino. Il classe ‘01 , cresciuto nei settori giovanili di Salernitana e Lazio, nella scorsa stagione ha indossato la maglia del Piacenza Calcio, totalizzando 23 gare. Il calciatore nativo di Ciriè sarà a disposizione dello staff tecnico biancazzurro già per la gara odierna contro la Viterbese. Ha scelto il numero di maglia 88.

OLBIA - La Società rende noto di aver raggiunto un’intesa con Joseph Minala per la risoluzione consensuale del contratto. Il Club formula al giocatore i migliori auguri per il proprio futuro professionale.

CALCIOMERCATO SERIE A - Oggi è il giorno di Bartosz Bereszynski al Napoli dalla Sampdoria. Visite mediche in corso e poi firma. Il Monza, nelle vesti di Adriano Galliani, ha blindato Christian Gytkjaer che aveva e ha tanti corteggiatori in Serie B. La Cremonese segue ancora Bonazzoli ma i dialoghi con la Salernitana si sono raffreddati.

CALCIOMERCATO SERIE B - In casa Genoa si decide il futuro di Pablo Galdames che ha tanti estimatori all'estero. Continua il pressing del Palermo per Listkowski del Lecce ma anche per Tutino del Parma e Seck del Torino. Il Cittadella sembra vicinissimo a Tommy Maistrello del Renate.