Calciomercato Live Milano: tutte le ufficialità

Battute finali della sessione invernale di mercato visto che venerdì 31 è prevista la chiusura alle 20 e gli affari procedono senza sosta. La sede ospitante sarà ancora una volta l’hotel Sheraton Milan San Siro di via Caldera 3, che dopo aver fatto coincidere la propria inaugurazione con la sessione estiva di calciomercato, mira a diventare un punto di riferimento per gli operatori. Itasportpress seguirà la tre giorni di calciomercato con inviati sul posto.

Queste le operazioni ufficializzate dai 20 club di Serie A:

ATALANTA

Arrivi: Caldara (d, Milan), Czyborra (d, Heracles Almelo)

Partenze: Kjaer (d, Milan), Barrow (a, Bologna), Ibanez (d, Roma).

BOLOGNA

Arrivi: Dominguez (c, Velez), Barrow (a, Atalanta), Vignato (c, Chievo Verona – a luglio).

Partenze: Destro (a, Genoa).

BRESCIA

Arrivi: Skrabb (a, Norrkoping), Bjarnason (c, Al-Arabi).

Partenze: Morosini (c, Ascoli)

CAGLIARI

Arrivi:

Partenze: Aresti (p, Olbia), Pinna (d, Empoli), Deiola (c, Lecce).

FIORENTINA

Arrivi: Cutrone (a, Wolverhampton).

Partenze: Cristoforo (c, Eibar), Rasmussen (d, Erzgebirge Aue​), Dabo (c, Spal), Pedro (a, Flamengo)

GENOA

Arrivi: Perin (p, Juventus), Behrami (c, Sion), Destro (a, Bologna), Eriksson (c, IFK Goteborg), Konig (c, Velez).

Partenze: Sandro (c, Goias), Omeonga (c, Hibernian), Gumus (c, Antalyaspor), Saponara (c, Lecce).

INTER

Arrivi: Young (c, Manchester United), Moses (c, Fenerbahce), Eriksen (c, Tottenham).

Partenze: Dekic (p, Pisa), Lazaro (c, Newcastle), Politano (a, Napoli).

JUVENTUS

Arrivi: Kulusevski (c, Parma – a luglio).

Partenze: Mandzukic (a, Al-Duhail), Perin (p, Genoa).

LAZIO

Arrivi:

Partenze: Durmisi (d, Nizza).

LECCE

Arrivi: Donati (d, svincolato), Deiola (c, Cagliari), Saponara (c, Genoa)

Partenze: La Mantia (a, Empoli), Fiamozzi (d, Empoli), Tabanelli (c, Frosinone), Dubickas (c, Gubbio), Benzar (d, Perugia), Riccardi (d, Venezia).

MILAN

Arrivi: Ibrahimovic (a, Los Angeles Galaxy), Kjaer (d, Atalanta), Begovic (p, Qarabag)

Partenze: Caldara (d, Atalanta), Reina (p, Aston Villa), Borini (a, Verona)

NAPOLI

Arrivi: Demme (c, Lipsia), Lobotka (c, Celta Vigo), Rrahmani (d, Verona – a luglio), Poltano (a, Inter).

Partenze: Ciciretti (a, Empoli), Tonelli (d, Sampdoria)

PARMA

Arrivi: Kurtic (c, Spal).

Partenze: Kulusevski (c, Juventus – a luglio).​

ROMA

Arrivi: Bruno Peres (d, Recife), Ibanez (d, Atalanta).

Partenze:

SAMPDORIA

Arrivi: Tonelli (d, Napoli), Askildsen (c, Stabæk Fotball)

Partenze: Murillo (d, Celta Vigo)

SASSUOLO

Arrivi:

Partenze:

SPAL

Arrivi: Dabo (c, Fiorentina), Bonifazi (d, Torino).

Partenze: Moncini (a, Benevento), Kurtic (c, Parma).

TORINO

Arrivi:

Partenze: Bonifazi (d, Spal).

UDINESE

Arrivi: Zeegelaar (d, Watford).

Partenze: Sierralta (d, Empoli), Coulibaly (a, Trapani), Pussetto (a, Watford).

VERONA

Arrivi: Borini (a, Milan)

Partenze: Tutino (a, Empoli), Tupra (a, Wisla Cracovia), Henderson (c, Empoli), Rrahmani (d, Napoli – a luglio), Crescenzi (d, Cremonese).

LE ULTIME UFFICIALITA’ IN SERIE B

TRAPANI preso il difensore Shay Ben David.

LE ULTIME UFFICIALITA’ IN SERIE C

AVELLINO preso il centrocampista Tomàs Federico